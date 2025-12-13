ÂàÇ¤¼°Åµ¤Ç·ÉÎé¤¹¤ë¥Û¥ë¥¸¡¼³¤·³Âç¾­¡á12Æü/Rebecca Blackwell/AP¡ÊCNN¡ËÊÆ·³¤¬¥«¥ê¥Ö³¤¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¹¶·â¤Î¹çË¡À­¤ò½ä¤ê¡¢¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤È¤ÎÂÐÎ©¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÆÆîÊý·³¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ó¡¦¥Û¥ë¥¸¡¼»ÊÎá´±¤¬12Æü¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ç³«¤«¤ì¤¿¼°Åµ¤ÇÀµ¼°¤ËÂàÇ¤¤·¤¿¡£»Ø´ø¸¢¤ÏÉû´±¤Ë°ú¤­ÅÏ¤·¤¿¡£¥Û¥ë¥¸¡¼»á¤ÏºÊ¤äÂ©»Ò¤¿¤Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼°¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤Î¤¦¤Á1¿Í¤Ï¸½ºß¡¢³¤·³¤ÎÈô¹Ô»Î¤È¤·¤Æ·³Ì³¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥ë¥¸¡¼»á¤Ï¡Ö