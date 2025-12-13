¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊ¿ÆüÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥ó¡ª ¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯3·îËö¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬Ê£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¶É¤Ç22Ç¯Â³¤¤¤¿¡Ø¤È¤¯¥À¥Í¡ª¡Ù¤Î½ªÎ»¸å¡¢2021Ç¯3·îËö¤ËÃ«¸¶¾Ï²ð¤µ¤ó¤òMC¤ËÎ©¤Æ¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·8¡Ù¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ï¤º¤«4Ç¯¤Ç½ªÎ»¡£2025Ç¯3·î31Æü¤«¤éÆ±ÈÖÁÈ¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤ï¤º¤«1Ç¯¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¤½¤¦¤À¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶­¤ä¥Ë¡¼¥º¤Ï¡Ø¥µ¥ó¡ª ¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¤È¤¯¥À¥Í¡ª