²¬»³¸©·Ù¤ÎËÜÉôÄ¹¤é¤¬12ÆüÌë¡¢ºÐËö¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦ÈË²Ú³¹¤ò¥Ñ¥È¥íー¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÈ¯¼°¤Ç¹©Æ£ÍÛÂåËÜÉôÄ¹¤¬¡Ö³§¤µ¤ó¤Î°ÂÁ´°Â¿´¤Î¤¿¤á¤Ëº£²ó¤ÎÆÃÊÌ·Ù²ü¤¬°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤·¤Ã¤«¤êµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¹Ô¤¤¤¿¤¤¡×¤È·Ù»¡´±¤éÌó80¿Í¤Ë·±¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ËÜÉôÄ¹¤é¤Ï¸á¸å£·»þ¤«¤éÌó£±»þ´Ö¡¢JR²¬»³±Ø¶á¤¯¤ÎÈË²Ú³¹¤ò½ä²ó¤·¡¢°ãË¡¤ÊµÒ°ú¤­¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£±·î¤«¤é11·î¤Þ¤Ç¤Î·ºË¡ÈÈ¤ÎÇ§ÃÎ·ï¿ô¤ÏÌó9500·ï