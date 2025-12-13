¡È¥×¥é¥Ï¤Î½Õ¡ÉÃÆ°µ¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥Á¥§¥³»ö·ï¡×¤È¤Ï¥í¥·¥¢¡Êµì¥½Ï¢¡Ë¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢¡Ö¿¯¹¶¤ÎÎò»Ë¡×¤À¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡£17À¤µª°Ê¹ß¡¢¿ôÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¿¯¹¶¡¢Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀïËö´ü¤ÎËþ½£¡¦Ä«Á¯¡¦ÀéÅçÎóÅç¿¯¹¶¡¢1980Ç¯Âå¤Î¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¿¯¹¶¡¢2014Ç¯¤Î¥¯¥ê¥ß¥¢Ê»¹ç¡£¤½¤·¤Æ2022Ç¯¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¡Ä¡Ä¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥Á¥§¥³»ö·ï¡×¤Î¼ÂÁü¤ò¶Ë¾å¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤¿°Û¿§ºî¤ÎÃíÌÜ¾ìÌÌ¤½¤ó¤Ê¡Ö¿¯¹¶¤ÎÎò»Ë¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ç