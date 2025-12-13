½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÑÛ¡Ê32¡Ë¤¬¡¢2ºÐÄ¹½÷¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡õÌµ¼Ùµ¤¤Ê¶á±Æ2023Ç¯8·î¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ËÌÅÍ¾½¤ÎÄ¹ÃË¤Îº´¡¹ÌÚ·òÇ·²ð¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤È¤Î´Ö¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡¦¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿ÑÛ¡£¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡¢¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÑÛ¤Á¤ã¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊÌ¼¤µ¤ó Æ´¤ì¤Þ¤¹¤Í¡¼¡×¤È¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÑÛ¡¢2ºÐÄ¹½÷¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸ø