¥Ð¥ó¥É¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØSTEAL HEART CLUB¡ÙÂè8ÏÃ¤Ë¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢39¿ÍÃæÈ¾¿ô¤È¤Ê¤ë19¿Í¤¬Ã¦Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¤«¤Ä¤Æ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡ÄÃ¦Íî¤Î½Ö´ÖMnet¤È¥«¥«¥ª¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡ØSTEAL HEART CLUB¡Ù¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¡¢¥É¥é¥à¡¢¥Ù¡¼¥¹¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥­¡¼¥Ü¡¼¥É³Æ10Ì¾¤º¤Ä¡¢·×50Ì¾¤Î»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬ßõÎõ¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ò·«¤ê¹­¤²¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£M