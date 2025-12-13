½÷Í¥¤Î¹âÅçÎé»Ò¡Ê61¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤Î²ÃÆ£À¶»ËÏº¡Ê24¡Ë¤ÎÉñÂæ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¡Ø¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È¡Ù´Ñ¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤­½Ð¤¹¤È¡¢¥¬¥¦¥ó»Ñ¤Î²ÃÆ£¤È¹õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤Î¼«¿È¤¬¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÀ¶»ËÏº¤¯¤ó¤¬5ºÐ¤Îº¢¶¦±é¤·¤Æ¤«¤éÃçÎÉ¤·¤¢¤Ã¡¢¤â¤¦Ä¾¤°20Ç¯¤Ç¤¹ÊÂ¤ó¤Ç¥¢¥¯¥¹¥¿¹ØÆþ½ÐÍè¤Þ¤·¤¿Çä¤êÀÚ¤ì¥®¥ê¥®¥ê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡ÖÀ®