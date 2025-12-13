¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¹ñÌ³¾Ê¤Ï12Æü¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ëµ»½Ñ¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÈ¾Æ³ÂÎ¤ä½ÅÍ×¹ÛÊª¤Î³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤¿Â¿¹ñ´Ö¤Î¶¨ÎÏÏÈÁÈ¤ß¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ê¥«¡×¤¬È¯Â­¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Î¤Û¤«ÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£