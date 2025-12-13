²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤É×¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¿¤À¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Ê¤¬¤é²È»ö¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤â¡¢É×ÉØ·ö²Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤áµÕ¸ú²Ì¡£¤Ç¤ÏÉ×¤Ë²È»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÊýË¡¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢²È»ö¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤É×¤¬ºÊ¤ÎË«¤á¤Á¤®¤êºîÀï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿ÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ë«¤á¤Á¤®¤Ã¤Æ²È»ö¤ò¤ä¤é¤»¤ë¡Ö·ëº§¤·¤Æ²È»ö¤ÎÊ¬Ã´¤ò¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤¯¤»¤Ë¡¢¥´¥ß½Ð¤·¤¯¤é¤¤¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤É×¤Ë