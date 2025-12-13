¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤ä²ñ¼Ò¡¢¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤«¤é°ìÊâÀè¤ÎÌ¤Íè¤Î»Ñ¤òÅÁ¤¨¤ëÈÖÁÈ¡ØBooSTAR¡¾¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡¾¡Ù¤¬12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇ¿·²ó¤ÏTVer¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡ªÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥·¡¼¥ó¤¬³è¶·¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¶áÇ¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö³°¹ñ¿Íµ¯¶È²È¡×¡£Èà¤é¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ø¤Î²ò·èºö¤ä»Ô¾ì¤Î·ä´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¿·¤·¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤äµ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¡È°ÛÊ¸²½