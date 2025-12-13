ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î¿·¤¿¤ÊËÜµòÃÏ·×²è¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÆ°¤­½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀéÍÕ»Ô¤Ï2025Ç¯9·î¡¢Ï·µà²½¤·¤¿ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÀéÍÕ¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¡¦°ÜÅ¾¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö´ðËÜ¹½ÁÛ¡×¤òÈ¯É½¡£°ÜÅ¾Àè¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¿·±Ø¡ÖËëÄ¥Ë­º½±Ø¡×¤Ë¶á¤¤¡ÖËëÄ¥¥á¥Ã¥»Ãó¼Ö¾ì¡×¤òÁªÄê¤·¡¢2034Ç¯º¢¤Î³«¶È¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ðËÜ¹½ÁÛ¤Ç¤Ï¡Ö²°³°·¿¡×¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤äµåÃÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¥É¡¼¥à²½¡×¤òË¾¤àÀ¼¤âº¬