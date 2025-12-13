´¨¤¤»þ´ü¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÉÂµ¤¤È¤·¤ÆÃÈË¼ÉÂ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ë¤¤»þ´ü¤ÎÎäË¼ÉÂ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±ÍÍ¤Î¾É¾õ¤È»×¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ ¤·¤«¤·¡¢¸¶°ø¤äºÙ¤«¤¤¾É¾õ¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ª°ã¤¤¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»×¤ï¤ÌÂÎÄ´ÉÔÄ´¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¤½¤³¤ÇËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢ÃÈË¼ÉÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¾É¾õ¡¦¸¶°ø¤Ê¤É¤â¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤¹¤ë¤Î¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¨¤³¤Îµ­»ö¤ÏMedical DOC¤Ë¤Æ¡Ø¡ÖÃÈË¼ÉÂ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¸½¤ì¤ë¾É¾õ¡¦ÂÐºö¤Ï