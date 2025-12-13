¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë°ìËç¡£Áª¤Ù¤ë¿§¤Ë¥Ö¥ë¡¼¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Áª¤Ó¤ä¤¹¤µ¤â¥¢¥Ã¥×¡Ú¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Û¤Î¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼1¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢´Ä¶­¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥¢¥á¥ê¥«ÌÊ