ÆüËÜ¤òÎ¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¤¿ÂæÏÑ¿Í½÷À­¤¬¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤ËÅÅµ¤Æé¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤ÇÄ´Íý¤ò¹Ô¤¤¡¢ÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤¿ÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼«Í³»þÊó¤Ï11Æü¡¢¡ÖÇå½þ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÁûÆ°¤ÎÈ¯Ã¼¤Ïº£·î9Æü¡¢Instagram¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ë¤Ç10Ëü¿Í°Ê¾å¡¢Threads¡Ê¥¹¥ì¥Ã¥º¡Ë¤Ç5Ëü¿Í¶á¤¯¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò»ý¤Ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î½÷À­¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î¼¼Æâ¤ÇµíÆù¤ä¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤Ê¤É¤Î¿©ºà¤ò»ý»²¤·¤¿ÅÅµ¤Æé¤ËÆþ¤ì¤Æ¼Ñ