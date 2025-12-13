¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿2025Ç¯9·î¤Î¶ÐÏ«Åý·×Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢»Ùµë»öÌ³½ê¤Ë¤ª¤±¤ëÏ«Æ¯¼Ô1¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¾ÞÍ¿³Û¤¬Á°Ç¯¤è¤ê2.9%Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Åß¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùµë¤Î»þ´ü¡£¤¹¤Ç¤Ë¶â³Û¤òÃÎ¤Ã¤Æ¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢È¯É½¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤éÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹²ñ°÷301¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë11·î28Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡¢2025Ç¯²Æ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤¹