■夢を描こう！■今週のフランス語【dessin（デッサン）】＝素描美術用語として、日本語でも素描、スケッチなどの意味で使われますが、フランス語では子どものお絵描き、絵画、図形など線で描かれた絵全般を指します。作者 ムッシュー・タンのインタビューも配信中！【PROFILE】本名：Antoine Dole（アントワーヌ ドール）。フランスで累計1900万部を突破した大人気マンガ『Mortelle Adèle（毒舌アデル）』の著者。親日家でた