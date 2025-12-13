1.Ã»¤¯¸Æ¤Ó¤ä¤¹¤¤Ì¾Á°¤Ë¤¹¤ë Ì¾ÉÕ¤±¤Ï¡¢´ÊÃ±¤½¤¦¤ÇÆñ¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âè°ì°õ¾Ý¤Ç¤Ñ¤Ã¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤ì¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ Ç­¤ÎÌ¾ÉÕ¤±¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ã»¤¯¤Æ¸Æ¤Ó¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¥ª¡×¡Ö¥à¥®¡×¡Ö¥â¥â¡×¡Ö¥ë¥Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾Á°¤¬¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â2Ê¸»ú¤Ç¸Æ¤Ó¤ä¤¹¤¤Ì¾Á°¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤éÇ­¤â¤¹¤°¤Ë´·¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£