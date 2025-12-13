¤³¤ì¤ÏÉ®¼Ô¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£Ç¯Ëö¤Îµ¢¾Ê»þ¡¢É×¤¬¡ÖºßÂð¶ÐÌ³¤À¤«¤é¼Â²È¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤­¤¿¤È¤­¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢ÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µ¢¾Ê¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤¬»×¤¤¤¬¤±¤º²¹¤«¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É×¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤Ë²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£ Ç¯Ëö¤Îµ¢¾Ê¤ÇÉ×¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º ¡Öº£Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ï¡¢²¶¤Î¼Â²È¤Ëµ¢¤í¤¦¤«¡£»Å»ö¤âºßÂð¤À¤«¤é¡¢¸þ¤³¤¦¤Ç¤â¤Ç¤­¤ë¤·¡×É×¤Î°ì¸À¤Ë¡¢»ä¤ÏÀµÄ¾¤â