¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»³ËÜÍ³¿­¡Ê27¡Ë¤ÎÍèÇ¯3·î¤ÎWBC½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤ÈÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡¢¡ÖF§°X Sports¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎWBCÆóÅáÎ®¼Â¸½¤ÏÀäË¾Åª¤«¡Ä»øJ¼óÇ¾¿Ø¤¬¶²¤ì¤ë²áÊÝ¸î¤Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é¤Î¡Ö¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡×´û¤Ë½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê32¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢WBC¤ÎÍ½È÷ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£3Âç²ñ¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿Á°²ó2023Ç¯Âç²ñ¤ËÂ³¤¯»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊJ¡ËÆþ¤ê¤Ç¡¢°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢ÂçÃ«¤È¤È