¢¡Âè£·£·²óºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦£Ç£±¡Ê£±£²·î£±£´Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡á£±£²·î£±£³Æü¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó¿·ÇÏ¡¢ÌîÏ©µÆ£Ó¤ò¾å¤¬¤êºÇÂ®¤ÎËöµÓ¤ÇÏ¢¾¡¤·¤¿¥¢¥é¥ó¥«¡¼¥ë¡ÊÌÆ£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÀÆÆ£¿ò»Ë±¹¼Ë¡¢Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë¤ÏÌëÌÀ¤±Á°¤ÎºäÏ©¤ò£¶£¸ÉÃ£°¡½£±£¶ÉÃ£°¤Ç¥­¥ã¥ó¥¿¡¼¡£Äø¤è¤¤µ¤¹ç¾è¤ê¤Ç¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ÊµÓ±¿¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£ÀÆÆ£¿òÄ´¶µ»Õ¤Ï¡ÖºòÆü¤è¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¥ì¡¼¥¹Á°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ