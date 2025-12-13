¸µNHK¤Î¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÂç±Û·ò²ð»á¡Ê64¡Ë¤¬¡¢12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°50Ç¯ÌÜ¿¼·¡¤êSPÂè4ÃÆ´ñÀ×¤Î¶¦±éÊÔ¡×¡Ê¸á¸å8»þ10Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¡Ê92¡Ë¤Î¥È¡¼¥¯¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¸µNHK¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Í­Æ¯Í³Èþ»Ò(56)¡¢¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤È½Ð±é¡£Âç±Û»á¤¬¸«¤¿¤¤²áµî¤Î¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢05Ç¯¤Î¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼ÌîÌÐ±ÑÍº»á¤Î½Ð±é²ó¤ÎVTR¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¡£VTRÆâ¤ÎÌîÌÐ»á¤ÏËÁÆ¬¤«¤é¾Ð