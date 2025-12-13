¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¡ÅÄºÌÇµ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢ÂèÆó»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Ê¡ÅÄºÌÇµ ¡Û¡ÖÀèÆüÌµ»ö¤ËÂèÆó»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡×¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¤Ç»í¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÅê¹Æ¡Ö3ºÐ¤È0ºÐ¤Î2¿Í°é»ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡× Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤´¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆüÌµ»ö¤ËÂèÆó»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥â¥Î¥¯¥í¤ÎÀÅ»ß²è¤ÈÆ°²è¤ò»í¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë°ìËÜ¤Î¥ê¡¼¥ë¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£  ¥Æ¥­¥¹¥È¤Ç¤Ï¡ÖÊì»Ò¶¦¤Ë¸µ