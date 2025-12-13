²¼ÀÁ¤±²ñ¼Ò¤Îºî¶È¤ËÂÐ²Á¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤¬ÊªÎ®Âç¼ê¡Ö¥»¥ó¥³¡¼¡×¤ËºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ê¤É¤òµá¤á¤ë´«¹ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¼ÀÁË¡°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ´«¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçºå»Ô¤ËËÜ¼Ò¤ò¤ª¤¯ÊªÎ®Âç¼ê¡Ö¥»¥ó¥³¡¼¡×¤Ç¤¹¡£¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö¥»¥ó¥³¡¼¡×¤Ï£²£°£²£²Ç¯£±£²·î°Ê¹ß¡¢²¼ÀÁ¤±²ñ¼Ò¤Î¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤é¤Ë²ÙÊª¤ÎÀÑ¤ß²¼¤í¤·¤ä»ØÄê»þ´Ö¤«¤é£²»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¹»þ´Ö¤Î¡Ö²ÙÂÔ¤Á¡×¤Ê¤É¤ò¤µ¤»¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î