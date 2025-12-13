Snow Man¡¦´äËÜ¾È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤­¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡Ù¡£ËÜºî¤ÏÌµ¹ü¤Ç¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡¦ËÌÂôÃ¤Ç·½õ¡Ê´äËÜ¾È¡Ë¤ÈÊÛ¸î»Î¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦´ßÂ¼Î¤²Æ¡ÊÇòÀÐËã°á¡Ë¤òÃæ¿´¤ËÎø¤ä»ö·ï¤òÉÁ¤¤¤¿¹Í»¡·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£Á°¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÎ¤²Æ¤ÈÎ¾ÁÛ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ã¤Ç·½õ¤À¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÈà½÷¤È±óµ÷Î¥Îø°¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ëÆñ»ö·ï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤­¤¿¡£12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Î¾ÁÛ¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï