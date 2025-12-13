Ê¡²¬½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»³²¼¼·»Ò¡Ê23¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤¤¤Á¤ç¤¦¤òÇØ·Ê¤È¤·¤ÆÇò¥³¡¼¥È»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥¤¥Á¥ç¥¦¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¤Êµ¨Àá¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¤Ä¤Å¤ê»Ï¤á¤¿¡£¡Ö»¶¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡¢¡¢¡¢¡×¤È¡¢¤¤¤Á¤ç¤¦¤òÇØ·Ê¤È¤·¤ÆÇò¥³¡¼¥È»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö±Ç¤¨¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¿´¤Þ¤Ç¥­¥å¥ó¤È²¹¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£