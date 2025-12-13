£Î£È£Ë¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤¬£±£²Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë½÷Í¥¡¦ËÌÀî·Ê»Ò¤¬¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¡¢Î¾Î©¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¡ª¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤é¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ó¤«¡¢¤¼¤ó¤Ö¡¢Èþ¤·¤¤¡×¤È¿ÍÊÁ¤Ø¤Î¹¥´¶¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤°È¿¶Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥È¥­¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î¼Â¤ÎÊì¤ÇÉð²È¤Î±üÊý¡¦¥¿¥¨Ìò¡£É×¤¬ÉÂ»à