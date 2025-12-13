ÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬¼ç±é¤¹¤ë2026Ç¯1·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µ¶âÍË22»þ¡Ë¤Î½é²óÊüÁ÷Æü¤¬1·î16Æü¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¼çÂê²Î¤Ï·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë7¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÚNAZE¡Û¤¬²Î¤¦¡ÖBABYBOO¡×¤Ë·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢ÄÉ²Ã¥­¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¿¹¹áÀ¡¤ÈÂ¼À¥¼Ó±Ñ¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¹¹áÀ¡¡õÂ¼À¥¼Ó±Ñ¡¢¡ÈÇ®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¡É¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«ËÜºî¤Ï¡¢À¤³¦¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤¹¤ëK¡¾POP¶È³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤«¤Ä¤ÆÌäÂê¤ò