±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¸¶ÅÄâÃ¿Í¡Ê¤Ï¤é¤À¡¦¤Þ¤µ¤È¡Ë¤µ¤ó¤¬£¸Æü¡¢»àµî¤·¤¿¤³¤È¤¬£±£³Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡££·£¶ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢£µºÐ¤Î»þ¤Ë¾ÂÄÅ¥»¥ó¥È¥é¥ë·à¾ì¤Ç¡Ö»³²ÏÍÚ¤«¤Ê¤ê¡×¤ò¸«¤Æ±Ç²è¹¥¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®³ØÀ¸»þÂå¤ÏÅì±Ç»þÂå·à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÇÂçÀî¶¶Â¢¤µ¤ó¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤Ã¤¿¡££·£³Ç¯¤«¤éÊÆ¹ñ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òµòÅÀ¤Ë±Ç²èÉ¾ÏÀ³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢£·£¶Ç¯¤Ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÊ¡ÅÄ¤ß¤º¤Û¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢£±ÃË£±½÷¤ò¤â¤¦¤±¤¿¡£Ä¹ÃË¤ÏÇÐÍ¥¤Î¸¶