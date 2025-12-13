¥¢¥á¥ê¥«À¾Éô¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç¡¢ÆÍÁ³½»Âð¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢6¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÇúÈ¯¤Î½Ö´Ö¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë11Æü¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤ÇÂç¤­¤ÊÇúÈ¯²»¤È¤È¤â¤Ë½»Âð¤Î²°º¬¤¬¿á¤­Èô¤Ó¡¢´¤ãª¤¬Èô¤Ó»¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇúÈ¯Á°¤Ë¸®¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿½»Âð¤ÏÀ×·Á¤âÌµ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÇúÈ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ6¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á3¿Í¤¬½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£ÄÌ¤ê¤ò¶´¤ó¤À²È¤Ë½»¤à¿Í¤ÏÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇúÃÆ¤¬Êü¤¿