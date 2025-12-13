PayPay¤Ï16Æü¤«¤é¡¢·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡ÖPayPay¡×¤ò´Ú¹ñ¤ÇÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤â¡ÖPayPay¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤¯¤¸¡Ê2025Ç¯12·î¡Ë¡×¤ÎÉÕÍ¿ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡£ ¡ÖPayPay¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤¯¤¸¡×¤ÎÉÕÍ¿¤Ï¡¢¡ÖAlipay+¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖZeroPay¡×¤Î¥Þー¥¯¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£