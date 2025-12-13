³¹Ãæ¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¶âÂô»ÔÆâ¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥à¡¼¥É¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤Î¤¬²¡¤·´ó¤»¤ëÊª²Á¹âÆ­¤ÎÇÈ¡£Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯ÃÍ¾å¤²¤È¤Ê¤Ã¤¿°û¿©ÎÁÉÊ¤Ï¡¢2024Ç¯¤è¤ê¤ª¤è¤½8000ÉÊÌÜÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë2ËüÉÊÌÜ¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥­¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÂô»Ô»³²Ê¤Ë¤¢¤ëÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Õ¤é¤ó¡¦¤É¡¼¤ë¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤ÆÊ¿¶Ñ¤Ç1³ä¤Û¤É¥±¡¼¥­¤ÎÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ