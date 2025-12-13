ABEMA¤ÎÂí»³¤¢¤«¤Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê31¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·¥Ø¥¢¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö#¥Ü¥Ö¡×¡Ö#¥·¥ç¡¼¥È¡×¤Èµ­¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÀ¶Á¿¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¦¤Ã¤È¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¥­¥ì¥¤¤¹¤®¡×¡ÖÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¡×¡ÖåºÎï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£