ÉñÂæ¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤Î¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¸ø±é¤¬¡¢±Ç²è¥·¥êー¥º¤Î¥É¥é¥³¡¦¥Þ¥ë¥Õ¥©¥¤Ìò¥È¥à¡¦¥Õ¥§¥ë¥È¥ó¤Î½Ð±é¤Ë¤è¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÇä¾å¤òÂçÉý¤Ë¿­¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ËÜºî¤Ï¸¶ºî¾®Àâ¤ÎºÇ½ª´¬¤«¤é19Ç¯¸å¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¤Ç¡¢º£¤ä¿Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥êー¡¢¥í¥ó¡¢¥Ïー¥Þ¥¤¥ª¥Ëー¡¢¥É¥é¥³¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥Õ¥§¥ë¥È¥ó¤Ï¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤ÈÇ¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯11·î11Æü¤«¤é¥É¥é¥³Ìò¤òºÆ±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ÊÆThe Br