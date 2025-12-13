Îø¿ÍÆ±»Î¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤È¤­¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤«¤é¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÀÚ¤ê½Ð¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤ÏÃÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤­½÷À­¤Ï¡ÖÌ©¤«¤Ê¹ç¿Þ¡×¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃËÀ­¤ÎÊý¤«¤éÏÃ¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ø¥ª¥È¥á¥¹¥´¥ì¥ó¡Ù½÷À­ÆÉ¼Ô¤Ø¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡ÖÈà½÷¤¬¡ØÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤ÎÌ©¤«¤Ê¹ç¿Þ£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú£±¡Û¤ä¤¿¤é¤ÈÊú¤­¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢Ëµ¤Ë¤¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡Ö´Å¤¨¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤òÂÎ¤ÇÉ½¸½¡×¡Ê£²£°