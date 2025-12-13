ËÌÊÆ¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ö¥¿¥³¥Þ¡×¤¬2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ø¿Ê²½¥È¥è¥¿¤ÎÊÆ¹ñË¡¿Í¤Ï2025Ç¯11·î13Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥ß¥Ã¥É¥µ¥¤¥º¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥¿¥³¥Þ¡×¤Î2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥³¥Þ¤Ï¡¢ËÌÊÆ»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ã¥É¥µ¥¤¥º¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£½éÂå¥â¥Ç¥ë¤Ï1995Ç¯¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê¸½ÃÏÌ¾¡§¥È¥è¥¿¡¦¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡Ë¡×¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è