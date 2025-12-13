»ä¤Ï¥¢¥¹¥«¡£¥æ¥¦¥¹¥±¤«¤é¤ÎÆÍÁ³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤Æ¤â¡ÖÀ­³Ê¤ÎÉÔ°ìÃ×¡×¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¡£¤·¤«¤â¡ÖÎ¥º§¤·¤Ê¤¤¤Ê¤éÀ¸³èÈñ¤ÏÅÏ¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¡Ä¡Ä¡£¡ÖÂ¾¤Ë¹¥¤­¤Ê¿Í¤¬¤Ç¤­¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÆ°ÍÉ¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤»¤í¤È¸À¤¨¤ÐµñÈÝ¡£¡ÖÌ¼¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©²È¤Î¥í¡¼¥ó¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÃÎ¤ë¤«¤è¡×¤È¤Ò¤È¸À¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¥æ¥¦¥¹¥±¤ò¤º¤Ã¤È»Ù¤¨¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ë¡¢»ä¤¬¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¤³¤Î»ÅÂÇ¤Á¡£¤µ¤¹¤¬