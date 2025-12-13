¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï2025Ç¯12·î12Æü¸á¸å6»þÈ¾¤¹¤®¤Ë¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ç¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤¬³êÁöÏ©¤ò°ïÃ¦¤·Ää»ß¤·¤¿»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½ÅÂç¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤¢¤¿¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥·¥É¥¢¥ë¥¸¥ç¶õ¹Á¤ò½ÐÈ¯¤·¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤ËÃåÎ¦¤·¤¿ºÝ¡¢¥ªー¥Ðー¥é¥ó¤·¡¢³êÁöÏ©¤ò°ïÃ¦¤·¤ÆÁðÃÏ¤ËÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¾è°÷¾èµÒ8¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µ¡ÂÎ¤ËÂ»½ý¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«¤é