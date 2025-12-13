¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ»æ¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡ÊWSJ¡ËÅÅ»ÒÈÇ¤Ï12Æü¡¢ÊÆ·³¤ÎÆÃ¼ìÉôÂâ¤¬Àè·î¥¤¥ó¥ÉÍÎ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ò½ÐÈ¯¤·¤Æ¥¤¥é¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿Á¥¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß·³»ö´ØÏ¢Êª»ñ¤ò²¡¼ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Ãæ¹ñ¤«¤é¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î²ßÊªÍ¢Á÷¤òÊÆ·³¤¬ÁË»ß¤·¤¿¤Î¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤À¤È¤·¤¿¡£Á¥ÀÒ¤Ê¤É¤ÏÉÔÌÀ¡£WSJ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ·³¤¬¥¹¥ê¥é¥ó¥«²­¤ÇºîÀï¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£²¡¼ý¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÊ¼´ï¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë·³Ì±Î¾ÍÑÉÊ