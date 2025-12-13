2026Ç¯1·î18Æü¤è¤êABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë°ËÌîÈø·Å¤È¾¾ËÜÊæ¹á¤ÎW¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤¬Hey! Say! JUMP¤Î¿·¶Ê¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤Ë·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¿·Í½¹ð¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ »²¹Í¡§¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù°ËÌîÈø·Å¡ß¾¾ËÜÊæ¹á¤Î¡È¥º¥ì¡õ¤­¤å¤ó¡É¾ìÌÌ¼Ì¿¿¸ø³«ËÜÂ¿ÎÏ¤é¿·¥­¥ã¥¹¥È¤â ËÜºî¤Ï¡¢½ÕÆü¾®½Õ¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡È¥º¥ì¤­¤å¤ó¡É¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£¥²ー¥à²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëºÚÈÁ¡Ê¾¾ËÜÊæ