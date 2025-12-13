¡Ö·ÝÇ½¿Í¤ÎÊý¤È¤ªÉÕ¤­¹ç¤¤¤¹¤ë¤È³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬½Ð¤¿ºÝ¡¢²áµî¤ËYouTuber¤È¸òºÝ¡¦·ëº§¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Äº£ÀôÍ¤Í£¤¬¤½¤Î¼Â¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û1»ù¤ÎÊì¡¦º£ÀôÍ¤Í£¤Î¸½ºß¤Î»Ñ12·î11Æü¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ø¸«¼è¤ê¿Þ¤¸¤ã¤ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇÇ¯ËöÆÃÊÌÊÔ¡Ö¾®¤µ¤ÊÀ¼¤Ê¤é¸À¤¨¤ë½÷»Ò²ñ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤¬¸·¤·¤¯ËÜ²»¤ò¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¸½Âå¤Ç¡¢¡ÖÂç¤­¤ÊÀ¼¤Ç¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾®¤µ¤ÊÀ¼¤Ê¤éµö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ò¥³¥ó