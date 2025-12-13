¥Ð¥ó¥É¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØSTEAL HEART CLUB¡ÙÂè8ÏÃ¤Ë¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¿Í»²²Ã¼Ô3¿Í¤¬¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤´¤È¤ËÂ·¤Ã¤Æ1°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û´Ú¹ñ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÁûÁ³¡ª1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜ¿Í3¿ÍMnet¤È¥«¥«¥ª¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡ØSTEAL HEART CLUB¡Ù¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¡¢¥É¥é¥à¡¢¥Ù¡¼¥¹¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥­¡¼¥Ü¡¼¥É³Æ10Ì¾¤º¤Ä¡¢·×50Ì¾¤Î»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬ßõÎõ¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ò·«¤ê¹­¤²¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ð¥ó