¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿åºéÍ¥Èþ¡Ê28¡Ë¤¬12Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¿åºé¤Ï¡ÖÄ´»Ò¤Î¤Ã¤Æ¤¿¤é¤à¤»¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶»¤ÎÃ«´Ö¤Ë´Ì¥¸¥å¡¼¥¹¤ò¾è¤»¤Æ¥¹¥È¥í¡¼¤Ç°û¤àÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¾Ð¤¨¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡ÖÃ«´Ö¤Ë¶´¤á¤ÐÍî¤Á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤¬²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£