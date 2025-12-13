Hey! Say! JUMP¤ÎÄÌ»»36ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥Ï¥Ë¥«¥ß¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯2·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£º£ºî¤Ï°ËÌîÈø·Å¤È¾¾ËÜÊæ¹á¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î¡ÈÆü10¥É¥é¥Þ¡É¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡Ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎHey! Say! JUMP¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤Ï¡¢½Õ¤ÎÉ÷¤Ë¤½¤è¤°¤è¤¦¤Ê¤­¤é¤á¤¯²»¡¢¤½¤·¤ÆÊÒÁÛ¤¤¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÊÒÁÛ¤¤¡È¥¨¥Ê¥¸¡¼¡É¥é¥Ö¥½¥ó¥°