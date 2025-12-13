²Î¼êÃæ¿¹ÌÀºÚ¡Ê60¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡Á¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Á¡×¡Ê¸á¸å8»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«Âð¤Ç²»³Ú¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¡È»ö¾ð¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤¬¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¥á¡¼¥ë¤ò¾Ò²ð¡£»Å»ö¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢Ãæ¿¹¤Î³Ú¶Ê¡Ö½½²ü¡×¤Î²Î»ì¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤ï¡×¤ÎÉôÊ¬¤ò¾®À¼¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤È¡¢Â³¤±¤Æ¡ÖÌÀºÚ¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤Ë¤É¤ó¤Ê²Î¤¬½Ð¤Æ¤­¤Þ¤¹¤«