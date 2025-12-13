³°¸òÉô¤Î³Ô²Åº«ÊóÆ»´±¤Ï12·î12Æü¤ÎÄêÎãµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÍèÇ¯11·î18Æü¤«¤é19Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ¡ÊAPEC¡ËÈó¸ø¼°¼óÇ¾²ñµÄ¤¬Ãæ¹ñÆîÉô¤Î¹­Åì¾Ê¿¼¥»¥ó»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñµÄ¤ËÊ»¤»¤Æ¡¢CEO¥µ¥ß¥Ã¥È¤ä³°¸ò¡¦ËÇ°×Áê²ñ¹ç¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£³ÔÊóÆ»´±¤Ï¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯APECÈó¸ø¼°¹âµé¼ÂÌ³¼Ô²ñ¹ç¤¬12·î11Æü¤«¤é12Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¿¼¥»¥ó»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñ¤¬2026Ç¯APEC¤Î³«ºÅ¹ñ¤È¤·¤Æ¼çºÅ¤¹¤ëºÇ