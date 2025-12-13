Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤Ø¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡ÊNHKÅÞ¡Ë¡×ÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÈï¹ð¿Í¤¬12·î10Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç»äÅªÀ°Íý¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î©²ÖÈï¹ð¿Í¤¬Ìó5²¯±ß°Ê¾å¡¢NHKÅÞ¤Ë2²¯±ß°Ê¾å¤ÎÉéºÄ¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖºÄ¸¢¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ØËþ³Û¤ª»ÙÊ§¤¤¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ë·ç¤±¤ë¾õÂÖ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö»äÅªÀ°Íý¤È¤·¤Æ¤ÎÏÂ²ò¡×¤òºÄ¸¢¼Ô¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»äÅªÀ°Íý¤¬À®¸ù¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Î©²Ö