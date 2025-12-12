¡Ö¥ß¥å¥¦¥ß¥å¥¦¡ÊMIU MIU¡Ë¡×¤¬¡¢2025Ç¯¥Û¥ê¥Ç¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Î¥ß¥å¥¦¥ß¥å¥¦Å¹ÊÞ¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÃå¿´ÃÏ¤Î¤è¤µ¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î¼ñ¤È¿¦¿Íµ»¤¬Í»¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÄêÈÖ¤Î¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤¬¥³¡¼¥Ç¥å¥í¥¤ÁÇºà¤ä¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥ì¥¶¡¼¤ÇÅÐ¾ì¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤È¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤Î¥Õ¥ê¥ó¥¸¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡Ö¥ï