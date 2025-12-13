ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£45ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢Æ±¤¸ÃÂÀ¸Æü¤ÎÇÐÍ¥¤Î±Ê»³±ÍÂÀ¡Ê43¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö#ÃÂÀ¸Æü45ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤­½Ð¤¹¤È¡¢±Ê»³¤È¤Î¸ª¤òÁÈ¤ß´ó¤êÅº¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö»Í¼Î¸ÞÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¤È¤¦¤È¤¦50¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤³¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡©²¿¤Ï¤È¤â¤¢¤ì¡¢45ºÐ¤â³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹±ÍÂÀ¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¤ÎC