¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÁ´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ï£±£´Æü¤Ë£³²óÀï£´»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÃíÌÜ¤ÏÅìÂçºå»Ô²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëµþ»ºÂç¡Ê´ØÀ¾£²°Ì¡Ë¤È·Ä±þÂç¡Ê´ØÅìÂÐ¹³Àï£µ°Ì¡Ë¤Î¶¯¹ëÂÐ·è¤À¡££±£²Æü¤Ë¤ÏÎ¾¹»¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¡£¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤¬¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¡¢µþ»ºÂç¤Ï£Æ£×Âè£±Îó¤Ë¾®ÎÓÎ¶¾º¡Ê£³Ç¯¡á¶â¸÷Æ£°þ¡Ë¡¢Ê¿ÌîÎ¶¡Ê£´Ç¯¡á»¥ËÚ»³¤Î¼ê¡Ë¤Èº´Ì¾ÌÚÉ÷²í¡Ê£²Ç¯¡á´ØÂçËÌÍÛ¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£´ØÀ¾¥ê¡¼¥°¤ÎºÇ½ªÀá¡¦Å·ÍýÂçÀï¤Ï¥Õ¥é¥ó¥«¡¼¤ÇÀèÈ¯¤·