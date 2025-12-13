¡Ú½÷»Ò¥×¥í¿·¿ÍÀï²Ã²ìÅÅ»Ò¥«¥Ã¥×¡Û¡ÊÀéÍÕ¡¦¥°¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É£Ã¡Ë¡ÚÇß¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ä¥¢¡¼Ì¡Í·µ­¡Û±ÊÅè²Ö²»¤Á¤ã¤ó¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¤ÎÀï¤¤Êý11·î¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡Ö1Ç¯À¸¡×¤À¤±¤ÎÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï3°Ì¹ç³Ê¤ÎÆ£ËÜ°¦ºÚ¡Ê18¡Ë¡£¶¯É÷¤¬¿á¤­¹Ó¤ì¤¿ºÇ½ªÆü¤Î¥Ð¥Ã¥¯9¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¹ç³Ê¡¦°ËÆ£°¦²Ú¡Ê18¡Ë¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄÌ»»8¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÊÂ¤ó¤À°ËÆ£¤¬14ÈÖ¤«¤éÂç¤­¤¯Êø¤ì¡¢5ÂÇº¹¤ÎÄÌ»»9¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÆ£ËÜ¤¬°µ¾¡¤·¤¿¡£